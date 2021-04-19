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Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 97,6%

Ведомости

Эффективность первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по результатам анализа заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами препарата, достигла 97,6%, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, показали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6%», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В период с 5 декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. оба компонента «Спутника V» получили 3,8 млн россиян. В рамках прививочной кампании заболеваемость спустя 35 дней после первого укола составила 0,027%. Тот же показатель среди взрослых людей, не получивших вакцину, в сопоставимый период составил 1,1%.

В РФПИ отметили, что в настоящий момент «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира с общим населением в 3 млрд человек. В России также зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.

По данным оперштаба на 19 апреля, за время пандемии в России коронавирус был выявлен у 4,7 млн ​​граждан. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8589 человек. Умерли в результате заболевания 105 900.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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