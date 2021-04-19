Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 97,6%

В РФПИ отметили, что в настоящий момент «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира с общим населением в 3 млрд человек. В России также зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.