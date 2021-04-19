Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» достигла 97,6%
Эффективность первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по результатам анализа заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами препарата, достигла 97,6%, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, показали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6%», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
В период с 5 декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. оба компонента «Спутника V» получили 3,8 млн россиян. В рамках прививочной кампании заболеваемость спустя 35 дней после первого укола составила 0,027%. Тот же показатель среди взрослых людей, не получивших вакцину, в сопоставимый период составил 1,1%.
В РФПИ отметили, что в настоящий момент «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира с общим населением в 3 млрд человек. В России также зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.
По данным оперштаба на 19 апреля, за время пандемии в России коронавирус был выявлен у 4,7 млн граждан. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8589 человек. Умерли в результате заболевания 105 900.