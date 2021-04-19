«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате 9 мая
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, заявила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, передаёт ТАСС.
«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях», — сказала Цунаева. Она уточнила, что трансляция начнется в 15.00 мск.
В то же время организаторы надеются провести акцию в очном формате уже в этом году, если ситуация с пандемией улучшится и Роспотребнадзор смягчит свои требования. «Дата, которую мы бы хотели назвать, — 24 июня», — пояснила Цунаева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что организаторы акции «Бессмертный полк» готовят ее проведение в 2021 г. в очном формате.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г., а акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.