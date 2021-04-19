«Реал Мадрид» и «Челси» могут отстранить от полуфинала Лиги чемпионов
Английские футбольные клубы «Манчестер сити» и «Челси», а также испанский клуб «Реал Мадрид» могут отстранить от участия в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом в интервью Danmarks Radio заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер. Он отметил, что решение об исключении всех 12 клубов, вступивших в суперлигу, УЕФА может принять уже в эту пятницу, 23 апреля.
«Это означает, что трое из оставшихся полуфиналистов Лиги чемпионов — «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Челси» — которые входят в число 12 клубов, стоящих за концепцией Суперлиги, выйдут из турнира», — сказал он.
14 апреля определились полуфиналисты Лиги Чемпионов. Планировалось, что «Пари Сен-Жермен» сыграет в полуфинале с «Манчестер Сити», а испанский «Реал Мадрид» с «Челси».
18 апреля шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских клуба («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — суперлиги.
Игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, заявлял президент УЕФА Александер Чеферин.
18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.
В суперлиге будет две группы по 10 клубов. Три лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а еще два участника этой стадии турнира будут определены в двух стыковых матчах между четвертой и пятой командами групп. Формат проведения стадии плей-офф аналогичен действующему в Лиге чемпионов и Лиге Европы: четвертьфинал и полуфинал плей-офф будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле.