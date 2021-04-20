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СМИ узнали о планах УЕФА не отстранять клубы Суперлиги от участия в Лиге чемпионов

Ведомости

УЕФА планирует провести полуфинал Лиги чемпионов с участием клубов «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити», которые 18 апреля вступили в Суперлигу. Об этом сообщает издание ESPN со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов Суперлиги из своих турниров на этой неделе, матчи на следующей неделе также должны состояться.

По данным издания, президент УЕФА Александер Чеферин предложил владельцам клубов Суперлиги «оливковую ветвь», сказав: «Джентльмены, вы совершили ошибку. Еще есть время изменить свое мнение».

19 апреля член исполкома УЕФА Йеспер Меллер заявил, что в пятницу будет обсуждаться вопрос об отстранении «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал Мадрид» от участия в полуфинале Лиги чемпионов. 14 апреля определились полуфиналисты турнира. Планировалось, что «Пари Сен-Жермен» сыграет в полуфинале с «Манчестер Сити», а испанский «Реал Мадрид» — с «Челси».

18 апреля английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», три испанских клуба («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.

Игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, заявлял президент УЕФА Александер Чеферин.

18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустил заявление, в котором охарактеризовал идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.

Планируется, что в Суперлиге будет две группы по 10 клубов. Три лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а еще два участника этой стадии турнира будут определены в двух стыковых матчах между четвертой и пятой командами групп. Формат проведения стадии плей-офф аналогичен действующему в Лиге чемпионов и Лиге Европы: четвертьфинал и полуфинал плей-офф будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле.

Ранее по теме: Президент ФИФА выступил против создания футбольной Суперлиги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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