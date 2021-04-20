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В Египте заявили об отсутствии конкретной даты возобновления авиасообщения с РФ

Ведомости

Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, но конкретной даты начала полетов пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника по СМИ египетской дипмиссии Ахмеда Абделя Моэза.

«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», — сказал он.

20 апреля спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновятся в ближайшее время.

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

Ранее по теме: МИД анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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