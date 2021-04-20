В Египте заявили об отсутствии конкретной даты возобновления авиасообщения с РФ

Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, но конкретной даты начала полетов пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника по СМИ египетской дипмиссии Ахмеда Абделя Моэза.