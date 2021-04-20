В Египте заявили об отсутствии конкретной даты возобновления авиасообщения с РФ
Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, но конкретной даты начала полетов пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника по СМИ египетской дипмиссии Ахмеда Абделя Моэза.
«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», — сказал он.
20 апреля спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновятся в ближайшее время.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.