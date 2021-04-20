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В Аргентине началось производство вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Аргентине началось производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне», — сообщили в РФПИ, отметив, что был осуществлен трансфер технологий для Laboratorios Richmond. При этом первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавшей «Спутник V» на своей территории. Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря прошлого года.

15 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что перенес COVID-19 легко благодаря вакцинации «Спутником V». В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». 4 апреля стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19.

Ранее по теме: Президент Аргентины заявил о легком течении COVID-19 после укола «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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