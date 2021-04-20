В Аргентине началось производство вакцины «Спутник V»
В Аргентине началось производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне», — сообщили в РФПИ, отметив, что был осуществлен трансфер технологий для Laboratorios Richmond. При этом первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.
Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавшей «Спутник V» на своей территории. Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря прошлого года.
15 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что перенес COVID-19 легко благодаря вакцинации «Спутником V». В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». 4 апреля стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19.