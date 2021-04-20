В Аргентине началось производство вакцины «Спутник V»

«РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне», — сообщили в РФПИ, отметив, что был осуществлен трансфер технологий для Laboratorios Richmond. При этом первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.