Президент Аргентины заявил о легком течении COVID-19 после укола «Спутником V»

В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». 4 апреля стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19. Президент сообщил, что у него незначительно поднялась температура и началась головная боль. 5 апреля президент России Владимир Путин позвонил Фернандесу и пожелал ему скорейшего выздоровления.