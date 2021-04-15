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Президент Аргентины заявил о легком течении COVID-19 после укола «Спутником V»

Ведомости

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что перенес COVID-19 легко благодаря вакцинации «Спутником V», передает ТАСС.

«Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», — сказал Фернандес.

По его словам, врачи признали президента выздоровевшим после 12 дней изоляции. Фернандес добавил, что не знает, где заразился коронавирусом.

В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». 4 апреля стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19. Президент сообщил, что у него незначительно поднялась температура и началась головная боль. 5 апреля президент России Владимир Путин позвонил Фернандесу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее по теме: Путин созвонился с заразившимся коронавирусом президентом Аргентины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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