Президент Аргентины заявил о легком течении COVID-19 после укола «Спутником V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что перенес COVID-19 легко благодаря вакцинации «Спутником V», передает ТАСС.
«Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», — сказал Фернандес.
По его словам, врачи признали президента выздоровевшим после 12 дней изоляции. Фернандес добавил, что не знает, где заразился коронавирусом.
В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». 4 апреля стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19. Президент сообщил, что у него незначительно поднялась температура и началась головная боль. 5 апреля президент России Владимир Путин позвонил Фернандесу и пожелал ему скорейшего выздоровления.