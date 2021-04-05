Путин созвонился с заразившимся коронавирусом президентом Аргентины

В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». Вчера стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19. Президент сообщил, что у него незначительно поднялась температура и началась головная боль. Он выразил мнение, что благодаря прививке его болезнь протекает в легкой форме.