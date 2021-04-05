Путин созвонился с заразившимся коронавирусом президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским лидером Альберто Фернандесом, у которого накануне подтвердился коронавирус, поздравил его с прошедшим днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления, сообщается на сайте Кремля.
«Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине «Спутник V», благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме», — говорится в заявлении.
В ходе беседы Фернандес также высоко оценил содействие России в борьбе с пандемией коронавируса и выразил заинтересованность в продолжении поставок «Спутника V» в Аргентину. Главы государств подтвердили желание развивать связи между странами в различных областях.
В январе Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». Вчера стало известно, что он сдал положительный тест на COVID-19. Президент сообщил, что у него незначительно поднялась температура и началась головная боль. Он выразил мнение, что благодаря прививке его болезнь протекает в легкой форме.