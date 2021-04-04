У президента Аргентины подтвердили коронавирус

В январе президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Комментируя свое самочувствие в Twitter, Фернандес выразил мнение, что именно благодаря прививке болезнь протекает в легкой форме. В Центре им. Гамалеи пожелали президенту скорейшего выздоровления, добавив, что «Спутник V» на 91,6% защищает от заражения и на 100% предотвращает тяжелую форму заболевания.