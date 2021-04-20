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Прибывающие из Турции граждане должны будут сдать два теста на коронавирус

Ведомости

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа граждан дважды сдавать тест на COVID-19. До 1 мая ужесточение действует только на туристов, прибывающих из Турции и Танзании, а после 1 мая правило коснется туристов, возвращающихся из всех стран.

«Согласно изменениям граждане Российской Федерации, прибывающие до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации, должны пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после получения результатов их нужно будет повторно загрузить на единый портал госуслуг. Постановление вступает в силу с 21 апреля.

Ранее Росавиация сообщила, что за период с момента начала вывозной кампании российских туристов из Танзании и Турции авиакомпании вывезли более 40 тыс. человек.

Ранее Россия объявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

Ранее по теме: Росавиация назвала число возвращенных из Турции россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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