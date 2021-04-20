Прибывающие из Турции граждане должны будут сдать два теста на коронавирус
Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа граждан дважды сдавать тест на COVID-19. До 1 мая ужесточение действует только на туристов, прибывающих из Турции и Танзании, а после 1 мая правило коснется туристов, возвращающихся из всех стран.
«Согласно изменениям граждане Российской Федерации, прибывающие до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации, должны пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после получения результатов их нужно будет повторно загрузить на единый портал госуслуг. Постановление вступает в силу с 21 апреля.
Ранее Росавиация сообщила, что за период с момента начала вывозной кампании российских туристов из Танзании и Турции авиакомпании вывезли более 40 тыс. человек.
Ранее Россия объявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.