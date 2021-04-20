Прибывающие из Турции граждане должны будут сдать два теста на коронавирус

Ранее Россия объявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.