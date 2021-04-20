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Суд признал законным приговор по статье о госизмене супругам из Калининграда

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор осужденным за госизмену супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Любовь Буданову.

«Суд оставил приговор без изменений», — сказала пресс-секретарь. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В декабре прошлого года Калининградский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд приговорил Зимину к 13 годам колонии и штрафу в 100 000 руб., Антонец получил 12,5 года колонии и штраф аналогичного размера.

Как установил суд, Зимина с 2012 г. была завербована спецслужбами Латвии и передавала им секретную информацию. В 2015 г. она привлекла для сотрудничества с латвийскими спецслужбами своего супруга, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.

Как сообщал «Коммерсантъ», Зимину и Антонца обвинили в передаче латвийской разведке информации об особой экономической зоне Калининград. Также они обвинялись в раскрытии личности сотрудника ФСБ, который был на их свадьбе в качестве гостя. Впоследствии Зимина обращалась за помилованием к президенту России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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