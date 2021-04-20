Суд признал законным приговор по статье о госизмене супругам из Калининграда
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор осужденным за госизмену супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Любовь Буданову.
«Суд оставил приговор без изменений», — сказала пресс-секретарь. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В декабре прошлого года Калининградский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд приговорил Зимину к 13 годам колонии и штрафу в 100 000 руб., Антонец получил 12,5 года колонии и штраф аналогичного размера.
Как установил суд, Зимина с 2012 г. была завербована спецслужбами Латвии и передавала им секретную информацию. В 2015 г. она привлекла для сотрудничества с латвийскими спецслужбами своего супруга, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.
Как сообщал «Коммерсантъ», Зимину и Антонца обвинили в передаче латвийской разведке информации об особой экономической зоне Калининград. Также они обвинялись в раскрытии личности сотрудника ФСБ, который был на их свадьбе в качестве гостя. Впоследствии Зимина обращалась за помилованием к президенту России.