Суд признал законным приговор по статье о госизмене супругам из Калининграда

Как установил суд, Зимина с 2012 г. была завербована спецслужбами Латвии и передавала им секретную информацию. В 2015 г. она привлекла для сотрудничества с латвийскими спецслужбами своего супруга, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.