Осужденная за госизмену жительница Калининграда попросила Путина о помиловании
Осужденная на 13 лет за передачу сведений спецслужбам Латвии жительница Калининграда Антонина Зимина попросила о помиловании президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС отец осужденной Константин Зимин.
«Прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она [Антонина Зимина] по-прежнему не признает», — сказал Константин Зимин. По его словам, об этом дочь сообщила по телефону из мест лишения свободы.
Зимину вместе с супругом Константином Антонцем признали виновными в госизмене и приговорили к 13 и 12,5 годам колонии соответственно в конце декабря. В 2012 г., по версии следствия, Зимину завербовали спецслужбы Латвии, после чего в 2015 г. привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.
Как сообщал газете «Коммерсантъ» отец осужденной, поводом для уголовного дела стало якобы сделанное на свадьбе супругов в 2015 г. фото капитана ФСБ, пришедшего туда в качестве гостя. По словам Зимина, сотрудник спецслужбы пьяным открыто говорил о своем месте работы. Источники ТАСС и «Интерфакса» тогда подтверждали, что поводом для дела действительно стало фото сотрудника спецслужбы на свадьбе осужденных, якобы переданное затем латвийской разведке. Официально ФСБ эту информацию не комментировала.