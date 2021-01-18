Осужденная за госизмену жительница Калининграда попросила Путина о помиловании

Как сообщал газете «Коммерсантъ» отец осужденной, поводом для уголовного дела стало якобы сделанное на свадьбе супругов в 2015 г. фото капитана ФСБ, пришедшего туда в качестве гостя. По словам Зимина, сотрудник спецслужбы пьяным открыто говорил о своем месте работы. Источники ТАСС и «Интерфакса» тогда подтверждали, что поводом для дела действительно стало фото сотрудника спецслужбы на свадьбе осужденных, якобы переданное затем латвийской разведке. Официально ФСБ эту информацию не комментировала.