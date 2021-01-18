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Осужденная за госизмену жительница Калининграда попросила Путина о помиловании

Ведомости

Осужденная на 13 лет за передачу сведений спецслужбам Латвии жительница Калининграда Антонина Зимина попросила о помиловании президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС отец осужденной Константин Зимин.

«Прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она [Антонина Зимина] по-прежнему не признает», — сказал Константин Зимин. По его словам, об этом дочь сообщила по телефону из мест лишения свободы.

Зимину вместе с супругом Константином Антонцем признали виновными в госизмене и приговорили к 13 и 12,5 годам колонии соответственно в конце декабря. В 2012 г., по версии следствия, Зимину завербовали спецслужбы Латвии, после чего в 2015 г. привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.

Как сообщал газете «Коммерсантъ» отец осужденной, поводом для уголовного дела стало якобы сделанное на свадьбе супругов в 2015 г. фото капитана ФСБ, пришедшего туда в качестве гостя. По словам Зимина, сотрудник спецслужбы пьяным открыто говорил о своем месте работы. Источники ТАСС и «Интерфакса» тогда подтверждали, что поводом для дела действительно стало фото сотрудника спецслужбы на свадьбе осужденных, якобы переданное затем латвийской разведке. Официально ФСБ эту информацию не комментировала.

Ранее по теме: Суд в России приговорил супругов к 12 и 13 годам колонии за госизмену

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных