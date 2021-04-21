Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка минимум до конца года.
«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — сказал Путин.
Также президент предложил возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь отдыха. Путин предложил разрешить студентам, которые летом отправятся в поездку по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов. Студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерстве или творчестве, получат возможность воспользоваться программой туристического кешбэка во время летних каникул, добавил Путин.
Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.