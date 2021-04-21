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Москалькова рассказала о посещении Навального врачей не из системы ФСИН

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Алексея Навального 20 апреля посетили четыре врача, не входящих в систему ФСИН. По ее словам, серьезных рисков для здоровья политика нет, передает ТАСС.

Москалькова также заявила, что Навальный получает «всю необходимую терапию», ему ставят капельницы, пишет «РИА Новости».

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

С 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания он был переведен в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что Навального переводят в стационар больницы для осужденных во Владимирской области. Его здоровье во ФСИН оценили как удовлетворительное. По данным ведомства, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия Навального ему назначена витаминная терапия.

18 апреля ФСИН сообщила, что Навального перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Адвокат политика Вадим Кобзев сообщал в своем Twitter, что Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных