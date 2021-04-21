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Мантуров анонсировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт» в мае

Ведомости

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в мае, к концу года будет производиться более 30 млн доз в месяц. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что в мае месяце», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о дате регистрации. Он выразил надежду, что уже к концу года или даже раньше производство этого препарата выйдет на объемы «больше 30 млн в месяц». О том, что Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт», «Ведомостям» сообщили в ведомстве в конце марта. К тому моменту были завершены ее клинические испытания.

Вакцина является векторной и выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Препарат хранится в замороженном виде 12 месяцев, в жидком — два месяца, говорится в реестре.

В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в стране и в мире стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.

Ранее по теме: Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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