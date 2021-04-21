Мантуров анонсировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт» в мае

«Мы исходим из того, что в мае месяце», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о дате регистрации. Он выразил надежду, что уже к концу года или даже раньше производство этого препарата выйдет на объемы «больше 30 млн в месяц». О том, что Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт», «Ведомостям» сообщили в ведомстве в конце марта. К тому моменту были завершены ее клинические испытания.