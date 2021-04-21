Мантуров анонсировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт» в мае
Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в мае, к концу года будет производиться более 30 млн доз в месяц. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Мы исходим из того, что в мае месяце», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о дате регистрации. Он выразил надежду, что уже к концу года или даже раньше производство этого препарата выйдет на объемы «больше 30 млн в месяц». О том, что Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт», «Ведомостям» сообщили в ведомстве в конце марта. К тому моменту были завершены ее клинические испытания.
Вакцина является векторной и выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Препарат хранится в замороженном виде 12 месяцев, в жидком — два месяца, говорится в реестре.
В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в стране и в мире стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.