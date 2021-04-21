Замруководителя посольства США вызван в МИД России
МИД России вызвал заместителя руководителя посольства США в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.
«Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства», — сказали агентству в министерстве.
По данным агентства, замглавы американского посольства Барт Горман прибыл в здание МИДа на Смоленской площади около 15.00.
«Я здесь, чтобы встретиться с российскими коллегами», — сказал он журналистам. Горман пробыл в дипведомстве около 15 минут, а после отказался от общения с журналистами.
Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан на этой неделе уедет в США и вернется в Москву «в ближайшие недели».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.