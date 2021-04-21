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В ДНР заявили о гибели двух военных при обстрелах со стороны Украины

Ведомости

Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли», — цитирует Басурина «РИА Новости».

Ранее в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

19 апреля Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещенных средств и методов ведения войны. По данным СК, со стороны украинских военных продолжаются массированные обстрелы населенных пунктов, в которых проживают мирные жители. В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения.

Ранее по теме: СК возбудил новые дела из-за обстрелов мирных жителей в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных