В ДНР заявили о гибели двух военных при обстрелах со стороны Украины
Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли», — цитирует Басурина «РИА Новости».
Ранее в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
19 апреля Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещенных средств и методов ведения войны. По данным СК, со стороны украинских военных продолжаются массированные обстрелы населенных пунктов, в которых проживают мирные жители. В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения.