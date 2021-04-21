В ДНР заявили о гибели двух военных при обстрелах со стороны Украины

19 апреля Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещенных средств и методов ведения войны. По данным СК, со стороны украинских военных продолжаются массированные обстрелы населенных пунктов, в которых проживают мирные жители. В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения.