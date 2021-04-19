СК возбудил новые дела из-за обстрелов мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещенных средств и методов ведения войны, сообщается на сайте ведомства.
«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении.
По данным СК, украинские военнослужащие заминировали участок местности в районе дачного кооператива «Пульс-90» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Позднее на этом участке подорвался 40-летний мирный житель. Он получил ранения.
Кроме того, со стороны украинских военных продолжаются массированные обстрелы населенных пунктов, в которых проживают мирные жители. В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения, добавили в СК.
Ранее СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) после гибели ребенка и ранения мирных жителей в ДНР и ЛНР. Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале.