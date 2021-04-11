В ДНР квалифицировали гибель ребенка как теракт
Следствие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) квалифицирует гибель ребенка в селе Александровское в результате обстрела украинскими силовиками как теракт. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — приводит его слова ТАСС.
После гибели в ДНР ребенка 2016 года рождения и ранения его бабушки уголовное дело возбудил также и Следственный комитет России по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).
По данным СК, 2 апреля этого года в ДНР «украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровское».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».