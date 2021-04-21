Власти Екатеринбурга сообщили о порядка 5000 участников незаконной акции
Порядка 5000 человек вышли на незаконную акцию в Екатеринбурге. Об этом сообщили «РИА Новости» в департаменте информационной политики города.
«По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5000 человек», — отметил собеседник агентства.
Несанкционированные акции протеста проходят 21 апреля в нескольких городах России. По данным организации «ОВД-инфо», на 19.00 мск сотрудниками правоохранительных органов было задержано 325 человек.
Ранее о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.