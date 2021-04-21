МВД назвало количество участников незаконных акций в России
Около 6000 человек вышли на незаконную акцию в Москве, сообщило московское управление МВД.
«По состоянию на 20.30 в мероприятии принимает участие около 6000 человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге МВД оценило количество участников в 4500 человек, говорится в сообщении местного ГУ МВД.
Кроме того, МВД России оценило количество участников в других городах России: «Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30», — сказано в сообщении.
По данным организации «ОВД-инфо», на 19.49 мск по всей России сотрудниками правоохранительных органов было задержано 413 участников акций. Больше всего задержаний организация насчитала в Уфе, там полицейские задержали 53 человека, 37 человек — в Кемерово, еще 33 — в Барнауле.
Ранее о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.
19 апреля МВД России призвало российских граждан воздержаться от участия в несанкционированных публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса и провокаций.