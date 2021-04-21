Пресс-секретаря Навального арестовали на 10 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток пресс-секретаря основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Веронику Полякову. Причиной ареста стали призывы к несанкционированной акции протеста в Twitter.
«Мещанский суд наложил на Ярмыш административный арест сроком 10 суток», — сказала Полякова.
Ранее в отношении пресс-секретаря Навального составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
Защита Ярмыш заявила о ложности полицейского протокола: арестованная уже содержится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции и не пользуется интернетом.