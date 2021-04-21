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Пресс-секретаря Навального арестовали на 10 суток

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток пресс-секретаря основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Веронику Полякову. Причиной ареста стали призывы к несанкционированной акции протеста в Twitter.

«Мещанский суд наложил на Ярмыш административный арест сроком 10 суток», — сказала Полякова.

Ранее в отношении пресс-секретаря Навального составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Защита Ярмыш заявила о ложности полицейского протокола: арестованная уже содержится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции и не пользуется интернетом.

Ранее по теме: В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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