Пресс-секретаря Навального арестовали на 10 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток пресс-секретаря основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Веронику Полякову. Причиной ареста стали призывы к несанкционированной акции протеста в Twitter.