Путин призвал страны присоединиться к проектам по климату

Путин назвал договоренности между странами, достигнутые по линии ООН, надежной правовой основой для совместной работы по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов в атмосферу. Президент подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.