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Путин призвал страны присоединиться к проектам по климату

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите по вопросам климата заявил о важности налаживания широкого и эффективного сотрудничества по расчетам и мониторингу вредных выбросов в атмосферу и пригласил все страны к сотрудничеству.

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», — приводит речь главы государства пресс-служба Кремля.

Путин назвал договоренности между странами, достигнутые по линии ООН, надежной правовой основой для совместной работы по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов в атмосферу. Президент подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.

Также Путин добавил, что 45% энергобаланса страны составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Накануне в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля глава государства поставил задачу существенно ограничить к 2050 г. накопленный объем чистой эмиссии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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