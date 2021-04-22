Путин призвал страны присоединиться к проектам по климату
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите по вопросам климата заявил о важности налаживания широкого и эффективного сотрудничества по расчетам и мониторингу вредных выбросов в атмосферу и пригласил все страны к сотрудничеству.
«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», — приводит речь главы государства пресс-служба Кремля.
Путин назвал договоренности между странами, достигнутые по линии ООН, надежной правовой основой для совместной работы по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов в атмосферу. Президент подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.
Также Путин добавил, что 45% энергобаланса страны составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Накануне в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля глава государства поставил задачу существенно ограничить к 2050 г. накопленный объем чистой эмиссии в России.