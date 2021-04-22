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Речь Макрона на саммите по климату прервали выступлением Путина

Ведомости

Организаторы онлайн-саммита по вопросам климата прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона, которое транслировалось в записи, речью российского лидера Владимира Путина. Это следует из трансляции, которая велась на официальном Youtube-канале американского Госдепартамента.

Так, посреди выступления Макрона госсекретарь США Энтони Блинкен объявил Путина. Президента России, ожидавшего своей очереди онлайн, вывели на экран. После продолжительной заминки, он взял слово.

Выступление Макрона вновь включили после выступления Путина. Произошедшее Блинкен объяснил некоторыми техническими трудностями.

Путин был приглашен на саммит по вопросам климата президентом США Джо Байденом. В своем выступлении российский лидер заявил о важности налаживания широкого и эффективного сотрудничества по расчетам и мониторингу вредных выбросов в атмосферу и пригласил все страны к сотрудничеству.

Он также назвал договоренности между странами, достигнутые по линии ООН, надежной правовой основой для совместной работы по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов в атмосферу. Президент подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.

Ранее по теме: Путин призвал страны присоединиться к проектам по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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