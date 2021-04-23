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«Коммерсантъ» узнал о предложении ГИБДД ввести новые штрафы для водителей

Ведомости

ГИБДД подготовила проект постановления правительства, в котором предлагается ввести новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня автомобилист может получить штраф от 500 руб. или лишиться прав.

По данным издания, ГИБДД предложила штрафовать водителей на 500 руб. за зимнюю шипованную резину на колесах летом – с июня по август – и за летнюю резину зимой – с декабря по февраль. Региональные власти смогут менять временной диапазон запретов. Также такой штраф автомобилисты получат, если у автомобиля отсутствуют или не работают фароочистители и автокорректоры уровня фар. Также будет запрещено использовать пленки на стеклах фар, которые некоторые водители клеят, чтобы защитить фары от камней.

ГИБДД впервые предложило наказывать за отсутствие в машине противосолнечных козырьков и подушек безопасности и за предметы, закрывающие водителю обзор, например, видеорегистраторы. Не будет считаться нарушением, если регистратор будет установлен за зеркалом заднего вида или встроен в него, не мешая обзору.

Также в МВД предложили штрафовать за ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера, металлические конструкции, выступающие относительно линии бампера, например, лебедки, которые часто устанавливают кустарно. Получат штраф и водители автомобилей, у которых один из бамперов настолько деформирован после ДТП, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может травмировать пешехода.

Издание отметило, что сейчас документ изучают эксперты Аналитического центра при правительстве. Проект постановления может вступить в силу 1 марта 2022 г.

Ранее по теме: В России введут упрощенный порядок взыскания автомобильных штрафов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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