«Коммерсантъ» узнал о предложении ГИБДД ввести новые штрафы для водителей

По данным издания, ГИБДД предложила штрафовать водителей на 500 руб. за зимнюю шипованную резину на колесах летом – с июня по август – и за летнюю резину зимой – с декабря по февраль. Региональные власти смогут менять временной диапазон запретов. Также такой штраф автомобилисты получат, если у автомобиля отсутствуют или не работают фароочистители и автокорректоры уровня фар. Также будет запрещено использовать пленки на стеклах фар, которые некоторые водители клеят, чтобы защитить фары от камней.