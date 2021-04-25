Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину
Минтруд России разработал проект приказа, предлагающий признать утратившим силу положение о потребительской корзине. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
«Приказываем: признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 г. № 93н/91 «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума», — говорится в документе.
Ранее в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что правительство рассматривает новый критерий определения уровня бедности после вступления в силу нового механизма расчета прожиточного минимума.
По его словам, аудиторы Счетной палаты проанализировали меры властей по борьбе с бедностью и представили в правительство свои предложения. При определении уровня бедности ведомство ориентировалось на доходы граждан ниже прожиточного минимума.