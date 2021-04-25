В минэнерго Белоруссии заявили о взломе хакерами сайта БелАЭС
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС, сообщило министерство энергетики в Telegram.
«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты», — говорится в сообщении.
На сайте АЭС в данный момент опубликовано сообщение, из которого следует, что работа станции якобы представляет угрозу. В минэнерго эту информацию назвали фейком.
2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.