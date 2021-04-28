ЕМКО опровергла заявления прокуратуры Болгарии о взрывах на оружейных заводах
Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева опровергла сообщения прокуратуры Болгарии касательно взрывов на оружейных заводах в стране в период с 2011 по 2020 гг., сообщает ТАСС. Ранее в них обвинили шестерых граждан России.
Согласно сообщению компании, утверждения прокуратуры о том, что взорванные боеприпасы планировалось экспортировать в другие страны, в том числе в Грузию, являются неверными: «Эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами». Помимо этого, ЕМКО опровергла сообщение о том, что компания имеет нечто общее со взрывами на заводе «ВМЗ — Сопот» в 2015 году.
«Возникает вопрос, почему прокуратура пытается ввести в заблуждение болгарскую и международную общественность неверными фактами? Что делала все эти годы прокуратура, расследуя эти взрывы? Почему снова говорит об ЕМКО вместо того, чтобы искать истинные причины и виновных в этих террористических актах», — говорится в заявлении компании.
28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Оно также хранилось на складах в чешской деревне Врбетице, в причастности ко взрыву на которых в 2014 г. Россию обвинили уже чешские власти.