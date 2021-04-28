Лавров призвал ЕС разобраться с торгующими оружием бизнесменами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарии в адрес россиян в организации взрывов на оружейных заводах страны, призвал Евросоюз разобраться с торговлей и хранением оружия частными предпринимателями. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом.
«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. И Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, который мы задали, и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием», — сказал Лавров.
Временные рамки — с 2011 по 2020 годы — в которых Болгария обвиняет граждан России в организации четырех взрывов на оружейных заводах, создают ощущение, что София в своих обвинениях решила «перещеголять» Чехию, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
«Сама временная рамка, за последние 10 лет, либо болгарская сторона ничего не ведала и только вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности», — отметил министр.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.
28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву — оно также хранилось на складах в чешской Врбетице.