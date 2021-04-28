Лавров призвал ЕС разобраться с торгующими оружием бизнесменами

«Сама временная рамка, за последние 10 лет, либо болгарская сторона ничего не ведала и только вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности», — отметил министр.