Россия и Индия установят новый формат диалога

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В Креме уточнили, что уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов.