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Россия и Индия установят новый формат диалога

Ведомости

Россия и Индия установят новый диалог в формате «2+2», в котором будут задействованы главы дипломатических и военных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба МИД Индии по итогам разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

«Лидеры решили установить новый диалог "2+2" на уровне министров с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В Креме уточнили, что уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов.

Помимо этого, как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, 1 мая в Индию прибудет первая партия вакцины «Спутник V».

Ранее по теме: Россия отправит Индии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных