Россия и Индия установят новый формат диалога
Россия и Индия установят новый диалог в формате «2+2», в котором будут задействованы главы дипломатических и военных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба МИД Индии по итогам разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.
«Лидеры решили установить новый диалог "2+2" на уровне министров с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В Креме уточнили, что уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов.
Помимо этого, как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, 1 мая в Индию прибудет первая партия вакцины «Спутник V».