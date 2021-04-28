Россия отправит Индии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора российского лидера с индийским президентом Нарендрой Моди.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
В Креме уточнили, что уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов.
В пресс-службе Минпромторга «Ведомостям» уточнили, что Индии передается 200 000 упаковок противовирусного препарата фавипиравир, применяющегося для лечения коронавируса, а все отправляемое оборудование произведено в России. «Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе МЧС заявили, что первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью уже вылетел в Индию с подмосковного аэродрома «Жуковский». Всего в страну отправятся два самолета.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, 1 мая в Индию прибудет первая партия вакцины «Спутник V». Регулятор страны выдал 12 апреля разрешение на экстренное использование российского препарата.
Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации: на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали почти у 18 млн человек, официальное число жертв превысило 201 000.