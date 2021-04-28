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Россия отправит Индии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Ведомости

Президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора российского лидера с индийским президентом Нарендрой Моди.

«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.

В Креме уточнили, что уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 т грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 000 упаковок лекарственных препаратов. 

В пресс-службе Минпромторга «Ведомостям» уточнили, что Индии передается 200 000 упаковок противовирусного препарата фавипиравир, применяющегося для лечения коронавируса, а все отправляемое оборудование произведено в России. «Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС заявили, что первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью уже вылетел в Индию с подмосковного аэродрома «Жуковский». Всего в страну отправятся два самолета.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, 1 мая в Индию прибудет первая партия вакцины «Спутник V». Регулятор страны выдал 12 апреля разрешение на экстренное использование российского препарата.

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации: на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали почти у 18 млн человек, официальное число жертв превысило 201 000.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных