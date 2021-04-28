Россия отправит Индии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Сейчас в Индии фиксируется самый высокий прирост заболевших с начала пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации: на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали почти у 18 млн человек, официальное число жертв превысило 201 000.