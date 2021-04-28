Минобрнауки предложило запустить туры на закрытые промышленные объекты
Минобрнауки предложило Ростуризму запустить туры на промышленные объекты, в том числе закрытые, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минобрнауки России разработало и направило в Ростуризм ряд предложений для включения в нацпроект [по туризму]: <…> разработка и реализация программы "Образовательный промышленный туризм" с целью увеличения туристического потока на объекты промышленного назначения, естественнонаучных сфер и т. д. (заводы, лаборатории, научные институты) согласно перечню, включая закрытые объекты, представляющие особый интерес для туристов», – говорится в сообщении.
Министерство также предложило организовать туры по передовым российским научно-исследовательским институтам и вузам.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Он предложил разрешить студентам, которые летом отправятся в поездку по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов. Студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерстве или творчестве, получат возможность воспользоваться программой туристического кешбэка во время летних каникул.