Минобрнауки предложило запустить туры на закрытые промышленные объекты

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Он предложил разрешить студентам, которые летом отправятся в поездку по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов. Студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерстве или творчестве, получат возможность воспользоваться программой туристического кешбэка во время летних каникул.