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Минобрнауки предложило запустить туры на закрытые промышленные объекты

Ведомости

Минобрнауки предложило Ростуризму запустить туры на промышленные объекты, в том числе закрытые, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минобрнауки России разработало и направило в Ростуризм ряд предложений для включения в нацпроект [по туризму]: <…> разработка и реализация программы "Образовательный промышленный туризм" с целью увеличения туристического потока на объекты промышленного назначения, естественнонаучных сфер и т. д. (заводы, лаборатории, научные институты) согласно перечню, включая закрытые объекты, представляющие особый интерес для туристов», – говорится в сообщении.

Министерство также предложило организовать туры по передовым российским научно-исследовательским институтам и вузам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Он предложил разрешить студентам, которые летом отправятся в поездку по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов. Студенты, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерстве или творчестве, получат возможность воспользоваться программой туристического кешбэка во время летних каникул.

Ранее по теме: Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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