Минобрнауки разрешило вузам организовать «дистанционку» с 4 по 7 мая
Минобрнауки разрешило подведомственным вузам организовать дистанционное обучение между майскими праздниками, следует из приказа за подписью главы министерства Валерия Фалькова.
«Определить, что руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», – говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Минобрнауки.
Руководителям вузов необходимо определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование образовательных организаций, и определить ответственных за функционирование инфраструктуры вузов, в том числе информационно-технологической.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.