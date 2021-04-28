Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию вакцины «Ковивак»

«Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир», когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения. Полагаю, что развитые западные страны тоже смогут это сделать», – сказал Ишмухаметов.