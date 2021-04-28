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Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию вакцины «Ковивак»

Ведомости

Центр им. Чумакова подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы на преквалификацию вакцины от коронавируса «Ковивак», заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир», когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения. Полагаю, что развитые западные страны тоже смогут это сделать», – сказал Ишмухаметов.

По его словам, в третьей фазе клинических исследований вакцины планируется задействовать 32 тыс. добровольцев. В испытаниях примут участие люди старше 60 лет и имеющие сопутствующие заболевания. «Мы предполагаем выделить больных с аутоиммунными заболеваниями, с заболеваниями легких – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких – прим. ред.) и с онкологическими заболеваниями», – рассказал он.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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