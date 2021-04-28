Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию вакцины «Ковивак»
Центр им. Чумакова подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы на преквалификацию вакцины от коронавируса «Ковивак», заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир», когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения. Полагаю, что развитые западные страны тоже смогут это сделать», – сказал Ишмухаметов.
По его словам, в третьей фазе клинических исследований вакцины планируется задействовать 32 тыс. добровольцев. В испытаниях примут участие люди старше 60 лет и имеющие сопутствующие заболевания. «Мы предполагаем выделить больных с аутоиммунными заболеваниями, с заболеваниями легких – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких – прим. ред.) и с онкологическими заболеваниями», – рассказал он.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.