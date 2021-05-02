МВД к концу года разработает мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками
МВД заключило контракт на разработку сервиса «Антимошенник» для своего мобильного приложения, который будет предупреждать пользователей о злонамеренных звонках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Стоимость работ составляет 44,9 млн руб. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 г.», — заявили в ведомстве.
Контракт был заключен в марте этого года. Ожидается, что новый сервис будет предупреждать пользователя о звонках и СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия, такой номер можно будет заблокировать. В приложение также добавят «белый список», формируемый самим пользователем.
Ранее аналитики аналитики BrandMonitor выяснили, что в 2020 г. мошенники украли у россиян около 150 млрд руб. При этом, по данным экспертов «Тинькофф банка», общий объем списаний на 70% превысил тот, что был годом ранее.