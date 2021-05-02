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МВД к концу года разработает мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Ведомости

МВД заключило контракт на разработку сервиса «Антимошенник» для своего мобильного приложения, который будет предупреждать пользователей о злонамеренных звонках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн руб. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 г.», — заявили в ведомстве.

Контракт был заключен в марте этого года. Ожидается, что новый сервис будет предупреждать пользователя о звонках и СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия, такой номер можно будет заблокировать. В приложение также добавят «белый список», формируемый самим пользователем.

Ранее аналитики аналитики BrandMonitor выяснили, что в 2020 г. мошенники украли у россиян около 150 млрд руб. При этом, по данным экспертов «Тинькофф банка», общий объем списаний на 70% превысил тот, что был годом ранее.

Ранее по теме: ВТБ объявил о запуске новых сервисов по борьбе с мошенниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных