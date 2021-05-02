МВД к концу года разработает мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Контракт был заключен в марте этого года. Ожидается, что новый сервис будет предупреждать пользователя о звонках и СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия, такой номер можно будет заблокировать. В приложение также добавят «белый список», формируемый самим пользователем.