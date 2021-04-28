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ВТБ объявил о запуске новых сервисов по борьбе с мошенниками

Ведомости

В мобильном приложении ВТБ появятся сервис по проверке подозрительных операций с использованием технологии NFC, определитель мошеннических звонков и сервис по проверке подлинности web-адресов, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.

Возможность проверки некоторых операций при помощи технологии NFC (Near Field Communication), благодаря которой сейчас, например, можно оплачивать товары и услуги с помощью смартфона, появится в «ВТБ онлайн» в мае. Так, при осуществлении подозрительной транзакции система будет просить приложить к телефону карту для дополнительной верификации клиента, пояснил Печатников.

Кроме того, в III квартале текущего года в мобильном приложении банка заработает определитель звонков, с помощью которого клиенты будут видеть, является ли звонок полезным, мошенническим или рекламным. В то же время ВТБ планирует запустить новую модель на основе искусственного интеллекта, которая позволит выявить потенциальную опасность при совершении операции через мобильное приложении на основе мгновенного анализа доступных массивов Big Data. Также до конца 2021 г. банк намерен запустить сервис по проверке web-адресов на предмет фишинга.

Подобные технологии уже есть у ряда других банков и компаний. Например, 22 апреля о запуске определителя номера сообщил «Сбер», а в конце декабря прошлого года — «Тинькофф банк». Кроме того, таковые имеются у «Яндекса» и «Лаборатории Касперского».

Печатников также добавил, что во II квартале года ВТБ запустит страхование счетов и карт от мошенничества. По словам зампреда, эта услуга является новой на рынке. Предполагается, что она позволит защитить средства клиента от несанкционированного списания в результате фишинга, скимминга, действий мошенников в офисе банка с использованием поддельных документов, получения наличных в POS-терминале или интернет-банке, работы вредоносного программного обеспечения в устройствах клиента или интернет-мошенничества.

Ранее аналитики аналитики BrandMonitor выяснили, что в 2020 г. мошенники украли у россиян около 150 млрд руб. При этом, по данным экспертов «Тинькофф банка», общий объем списаний на 70% превысил тот, что был годом ранее.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о блокировке более 7500 мошеннических сайтов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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