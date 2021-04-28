ВТБ объявил о запуске новых сервисов по борьбе с мошенниками

Кроме того, в III квартале текущего года в мобильном приложении банка заработает определитель звонков, с помощью которого клиенты будут видеть, является ли звонок полезным, мошенническим или рекламным. В то же время ВТБ планирует запустить новую модель на основе искусственного интеллекта, которая позволит выявить потенциальную опасность при совершении операции через мобильное приложении на основе мгновенного анализа доступных массивов Big Data. Также до конца 2021 г. банк намерен запустить сервис по проверке web-адресов на предмет фишинга.