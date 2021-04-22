Сбербанк запустил сервис с предупреждениями о звонках мошенников
Чтобы подключить услугу, в приложении нужно войти в раздел «безопасность» и в настройках активировать кнопку «проверять входящие звонки».
На сегодняшний день у Сбербанка есть база, содержащая более 600 000 мошеннических номеров, отмечается в сообщении. Ежедневно банк обрабатывает порядка 10 000 обращений о попытках мошенничества.
«Сервис является частью комплексной системы защиты от мошенничества, выстроенной в банке. Помимо сервисов безопасности в "Сбербанк онлайн", сохранность средств наших клиентов обеспечивает основанная на искусственном интеллекте система фрод-мониторинга», — сказано в сообщении.
По данным аналитического центра НАФИ, доля держателей карт, которые сталкивались с мошенничеством, с июля по декабрь 2020 г. выросла в 1,5 раза с 31 до 45%.