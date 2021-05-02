Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация с коронавирусом пока остается все-таки напряженной, под наблюдением находятся более 300 000 больных», — рассказал он.
Продление майских праздников должно разорвать цепь передачи инфекции, отметил министр, добавив, что для формирования популяционного иммунитета нужно вакцинировать 69,8 млн россиян.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.
В России за последние сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения в стране достигло 4 823 255.