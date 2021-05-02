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Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация с коронавирусом пока остается все-таки напряженной, под наблюдением находятся более 300 000 больных», — рассказал он.

Продление майских праздников должно разорвать цепь передачи инфекции, отметил министр, добавив, что для формирования популяционного иммунитета нужно вакцинировать 69,8 млн россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.

В России за последние сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения в стране достигло 4 823 255.

Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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