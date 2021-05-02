Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.