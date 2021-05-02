Голикова объяснила, почему привитые россияне тоже должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус
Россияне, уже сделавшие прививку от коронавируса, должны также сдавать ПЦР-тест по возвращении из-за границы, поскольку накопленный объем знаний пока не позволяет с уверенностью утверждать, что вакцинированный человек не представляет какой-либо угрозы для окружающих. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», — заявила она.
Вице-премьер добавила, что ежедневно прививку от коронавируса делают около 200 000—300 000 россиян. Всего первым компонентом вакцины в России привились порядка 13 млн человек, двумя (т. е. полностью прошли вакцинацию) – примерно 9 млн человек. Голикова обратила внимание и на то, что 47% всех привитых – граждане возрастной группы 65+.
На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.