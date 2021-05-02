Почти 530 000 жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство за два года

Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 г. российское гражданство получили 656 300 человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% (или 409 500 человек от общего объема выдач), в основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63 400 чел.), Казахстана (6,6%, или 43 400 чел.), Армении (4,7%, или 30 500 чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23 100 чел.).