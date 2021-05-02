Почти 530 000 жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство за два года
Более 527 000 жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке за два года, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«С начала реализации указа президента России от 24 апреля 2019 г.… гражданство России приобрело более 527 000 лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что отказ получили около 2000 человек.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал, что число получивших российский паспорт жителей ЛНР и ДНР может достичь 1 млн человек к концу года.
Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 г. российское гражданство получили 656 300 человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% (или 409 500 человек от общего объема выдач), в основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63 400 чел.), Казахстана (6,6%, или 43 400 чел.), Армении (4,7%, или 30 500 чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23 100 чел.).