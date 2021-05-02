Иммунитет после вакцины «Ковивак» сохраняется в течение восьми месяцев
Иммунитет после прививки вакциной от коронавируса «Ковивак», разработанной Центром им. Чумакова, сохраняется на протяжении восьми месяцев, заявил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1», передают «РИА Новости».
До конца года центр рассчитывает на производство 7,5 млн доз вакцины.
В конце апреля Центр им. Чумакова подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы на преквалификацию вакцины. Как отмечал Ишмухаметов, в третьей фазе клинических исследований вакцины планируется задействовать 32 000 добровольцев. В испытаниях примут участие люди старше 60 лет и имеющие сопутствующие заболевания.
На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.