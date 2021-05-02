СМИ сообщили о задержании одного из главарей ИГ в Турции

В конце октября 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил, что главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.