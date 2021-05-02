СМИ сообщили о задержании одного из главарей ИГ в Турции
Турецким спецслужбам удалось задержать в Стамбуле одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), пишет местное издание Yeni Safak.
Отмечается, что в ходе совместной операции турецкой разведки и полиции задержали выходца из Афганистана, пользовавшегося большим доверием главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, которого уничтожили в 2019 г. Задержанный боевик отвечал за «военную структуру» группировки, отмечает издание.
В конце октября 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил, что главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.