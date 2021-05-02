Суд арестовал водителя легкового авто после ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

После аварии управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как отмечает ТАСС, следствие считает, что ДТП мог спровоцировать неудачный обгон легковым авто грузовика, который, в свою очередь, при торможении опрокинулся на микроавтобус. Водитель на заседании признал свою вину, пообещав сотрудничать со следствием.