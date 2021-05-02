Суд арестовал водителя легкового авто после ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, из-за действий которого, как считает следствие, могло произойти ДТП, в результате которого погибли пятеро детей, сообщает ТАСС.
«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить... избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 г.», — решил суд.
Трагедия произошла 30 апреля на трассе Астрахань — Ставрополь. Как отмечал глава Ставрополья Владимир Владимиров, микроавтобус, в котором находилась детская баскетбольная команда из Волгограда, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, всего в машине находились 14 детей.
После аварии управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как отмечает ТАСС, следствие считает, что ДТП мог спровоцировать неудачный обгон легковым авто грузовика, который, в свою очередь, при торможении опрокинулся на микроавтобус. Водитель на заседании признал свою вину, пообещав сотрудничать со следствием.