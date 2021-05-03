Россиянам рекомендовали покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов
Правительство Непала приняло решение приостановить международное авиасообщение из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, посольство России попросило россиян оперативно покинуть страну, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве рассказали, что запрет на международные перелеты вступит в силу 6 мая, авиасообщение внутри страны уже остановлено.
«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки», — говорится в сообщении.
На какие сроки приостановлены перелеты, пока не уточняется.
В Непале, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зафиксировано более 336 000 случаев коронавируса, 3 325 человек скончались.