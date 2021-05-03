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Россиянам рекомендовали покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

Ведомости

Правительство Непала приняло решение приостановить международное авиасообщение из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, посольство России попросило россиян оперативно покинуть страну, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве рассказали, что запрет на международные перелеты вступит в силу 6 мая, авиасообщение внутри страны уже остановлено.

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки», — говорится в сообщении.

На какие сроки приостановлены перелеты, пока не уточняется.

В Непале, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зафиксировано более 336 000 случаев коронавируса, 3 325 человек скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных