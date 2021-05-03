Россиянам рекомендовали покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки», — говорится в сообщении.