«Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал»
Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РФПИ) со счетом 2:1 и вернулся на второе место в турнирной таблице, сообщает «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев (на 21-й минуте), затем автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов (45-я минута). Затем победный гол забил нападающий Джордан Ларссон (на 77-й минуте).
По итогам матча «Арсенал» набрал 23 очка и занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 53 очками занял вторую строчку. Лидер первенства «Зенит» (61 очко) уже обеспечил себе чемпионский титул.