«Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал»

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев (на 21-й минуте), затем автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов (45-я минута). Затем победный гол забил нападающий Джордан Ларссон (на 77-й минуте).