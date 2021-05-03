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«Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал»

Ведомости

Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РФПИ) со счетом 2:1 и вернулся на второе место в турнирной таблице, сообщает «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев (на 21-й минуте), затем автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов (45-я минута). Затем победный гол забил нападающий Джордан Ларссон (на 77-й минуте).

По итогам матча «Арсенал» набрал 23 очка и занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 53 очками занял вторую строчку. Лидер первенства «Зенит» (61 очко) уже обеспечил себе чемпионский титул.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных