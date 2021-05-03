ВОЗ оценит безопасность «Спутника V» летом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена дать свою оценку безопасности российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.
«Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», — цитирует «РИА Новости» эксперта.
Она отметила, что у ВОЗ до сих пор нет «полного досье» о вакцине. «Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки», — подчеркнула Симао.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.