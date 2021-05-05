Центр «Вектор» начал испытания по трехкратному введению «ЭпиВакКороны»
Центр «Вектор» проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.
«Клинические испытания первой-второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков в ходе беседы с профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. Видеозапись размещена в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.
По словам Рыжикова, ранее возможность трехкратного введения вакцины проверялась на животных — приматах, хомяках и морских свинках. В ходе этих испытаний был подтвержден эффект прироста и продолжительности иммунитета.
На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.