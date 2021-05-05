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Центр «Вектор» начал испытания по трехкратному введению «ЭпиВакКороны»

Ведомости

Центр «Вектор» проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

«Клинические испытания первой-второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков в ходе беседы с профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. Видеозапись размещена в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

По словам Рыжикова, ранее возможность трехкратного введения вакцины проверялась на животных — приматах, хомяках и морских свинках. В ходе этих испытаний был подтвержден эффект прироста и продолжительности иммунитета.

На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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