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В «Единой России» не поддержали ужесточение штрафов за превышение скорости

Ведомости

«Единая Россия» не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений», — приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии. По его мнению, эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители.

«Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности», — подчеркнул Турчак.

Ранее о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, писал «Коммерсантъ». По данным издания, главным лоббистом инициативы является столичный Дептранс, который предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году. На данный момент в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на более чем 20 км/час.

Ранее по теме: «Ъ»: правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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