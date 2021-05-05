В «Единой России» не поддержали ужесточение штрафов за превышение скорости

Ранее о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, писал «Коммерсантъ». По данным издания, главным лоббистом инициативы является столичный Дептранс, который предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году. На данный момент в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на более чем 20 км/час.