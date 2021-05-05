В «Единой России» не поддержали ужесточение штрафов за превышение скорости
«Единая Россия» не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений», — приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии. По его мнению, эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители.
«Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности», — подчеркнул Турчак.
Ранее о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, писал «Коммерсантъ». По данным издания, главным лоббистом инициативы является столичный Дептранс, который предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году. На данный момент в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на более чем 20 км/час.