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Центр Чумакова сообщил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита

Ведомости

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией, сообщил гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — цитирует «РИА Новости» Ишмухаметова. По его словам, вакцинирование от полиомиелита ученые центра «оставили пока в стороне» как «скоропомощностной» вариант».

Ранее ученые высказывали мнение о том, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. Гипотезу о том, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа, высказывал в 1960-х гг. советский вирусолог, академик Михаил Чумаков. Поэтому ученые центра проверили ее применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

28 апреля центр им. Чумакова подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак». В третьей фазе клинических исследований вакцины планируется задействовать 32 000 добровольцев. В испытаниях примут участие люди старше 60 лет и имеющие сопутствующие заболевания.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных