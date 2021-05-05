Центр Чумакова сообщил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — цитирует «РИА Новости» Ишмухаметова. По его словам, вакцинирование от полиомиелита ученые центра «оставили пока в стороне» как «скоропомощностной» вариант».