Центр Чумакова сообщил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита
Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией, сообщил гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали», — цитирует «РИА Новости» Ишмухаметова. По его словам, вакцинирование от полиомиелита ученые центра «оставили пока в стороне» как «скоропомощностной» вариант».
Ранее ученые высказывали мнение о том, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. Гипотезу о том, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа, высказывал в 1960-х гг. советский вирусолог, академик Михаил Чумаков. Поэтому ученые центра проверили ее применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.
28 апреля центр им. Чумакова подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак». В третьей фазе клинических исследований вакцины планируется задействовать 32 000 добровольцев. В испытаниях примут участие люди старше 60 лет и имеющие сопутствующие заболевания.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.