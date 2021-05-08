Американский десант высадился в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений

Агентство отмечает, что учения Swift Response стартовали в Эстонии 5 мая. Они проходят в рамках крупнейших за последние 25 лет учений США в Европе под названием Defender Europe, они затронут 16 европейских стран, а участие в учениях принимают порядка 28 000 военных.