Американский десант высадился в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений
Армия США высадила в Эстонии большое количество воздушных десантников в ходе учений Swift Response. Операция прошла в ночь на субботу, передает «РИА Новости» со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии.
«Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», — указано в сообщении штаба.
По данным Delfi, высадка происходила ночью в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.
Агентство отмечает, что учения Swift Response стартовали в Эстонии 5 мая. Они проходят в рамках крупнейших за последние 25 лет учений США в Европе под названием Defender Europe, они затронут 16 европейских стран, а участие в учениях принимают порядка 28 000 военных.
Задача учений в Эстонии заключается в том, чтобы отработать защиту страны в случае нападения, они продлятся до середины мая.