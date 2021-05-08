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Американский десант высадился в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений

Ведомости

Армия США высадила в Эстонии большое количество воздушных десантников в ходе учений Swift Response. Операция прошла в ночь на субботу, передает «РИА Новости» со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии.

«Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», — указано в сообщении штаба.

По данным Delfi, высадка происходила ночью в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

Агентство отмечает, что учения Swift Response стартовали в Эстонии 5 мая. Они проходят в рамках крупнейших за последние 25 лет учений США в Европе под названием Defender Europe, они затронут 16 европейских стран, а участие в учениях принимают порядка 28 000 военных.

Задача учений в Эстонии заключается в том, чтобы отработать защиту страны в случае нападения, они продлятся до середины мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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